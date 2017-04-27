中国已警告朝鲜 若再进行核试验将受到制裁--美国国务卿

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透华盛顿4月27日 - 美国国务卿蒂勒森周四在Fox News发表讲话称，中国告知美国已对朝鲜提出警告，若再次进行核试验，中国将自行对朝鲜采取制裁行动。
蒂勒森还表示，美国情报部门报告认为，朝鲜领导人金正恩“并非疯狂”，表明他或许是一个理智的表演者，因此在国际社会寻求制止朝鲜发展导弹与核计划之际，他也许是一个可以谈判的对象。
蒂勒森的讲话暗示，美国总统特朗普的努力可能已经促使中国向朝鲜发出了最严厉的威胁。特朗普本月稍早与中国国家主席习近平会晤。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。