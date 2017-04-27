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时事要闻 | 2017年 4月 28日 星期五 07:48 BJT

中国已警告朝鲜 若再进行核试验将受到制裁--美国国务卿

路透华盛顿4月27日 - 美国国务卿蒂勒森周四在Fox News发表讲话称，中国告知美国已对朝鲜提出警告，若再次进行核试验，中国将自行对朝鲜采取制裁行动。

蒂勒森还表示，美国情报部门报告认为，朝鲜领导人金正恩“并非疯狂”，表明他或许是一个理智的表演者，因此在国际社会寻求制止朝鲜发展导弹与核计划之际，他也许是一个可以谈判的对象。

蒂勒森的讲话暗示，美国总统特朗普的努力可能已经促使中国向朝鲜发出了最严厉的威胁。特朗普本月稍早与中国国家主席习近平会晤。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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