美导弹防御计划或促使中国升级核武库--官员

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透维也纳7月18日电(记者 Fredrik Dahl)---中国国防大学教授朱成虎少将周三表示，中国可能需要对其核武库进行现代化升级，以回应美国主导的部署导弹防御体系带来的不稳定影响。
他说：“美国导弹预防体系破坏战略稳定。”
在一场关於核裁军小组讨论会的间隙，朱成虎对路透表示：“我们必须保持可信的威慑。”
可信威慑是指，如果对手会因使用核武器导致自身被摧毁，则其不会诉诸核武器。
美国正每年花费约100亿美元用於开发、测试和部署导弹防御体系。该体系还包括部署在欧洲的防御体系。
美国称，部署在欧洲的导弹防御系统旨在应对来自伊朗的潜在威胁，不会对俄罗斯构成威胁。
2005年，朱成虎曾建议，如果美国军事干预台海问题，中国或可使用核武器。这一说法在当年引发争议。他本人的观点也说明，这种想法在中国也有一定市场。
朱成虎在研讨会上表示，中国不得不对其核武库进行现代化升级，因美国主导的导弹防御系统的部署或降低其核威慑的可信度。
“因此，中国必须改善其生存、突防的能力……否则，我们很难保持核威慑的可信度。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。