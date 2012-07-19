美导弹防御计划或促使中国升级核武库--官员

路透维也纳7月18日电(记者 Fredrik Dahl)---中国国防大学教授朱成虎少将周三表示，中国可能需要对其核武库进行现代化升级，以回应美国主导的部署导弹防御体系带来的不稳定影响。

他说：“美国导弹预防体系破坏战略稳定。”

在一场关於核裁军小组讨论会的间隙，朱成虎对路透表示：“我们必须保持可信的威慑。”

可信威慑是指，如果对手会因使用核武器导致自身被摧毁，则其不会诉诸核武器。

美国正每年花费约100亿美元用於开发、测试和部署导弹防御体系。该体系还包括部署在欧洲的防御体系。

美国称，部署在欧洲的导弹防御系统旨在应对来自伊朗的潜在威胁，不会对俄罗斯构成威胁。

2005年，朱成虎曾建议，如果美国军事干预台海问题，中国或可使用核武器。这一说法在当年引发争议。他本人的观点也说明，这种想法在中国也有一定市场。

朱成虎在研讨会上表示，中国不得不对其核武库进行现代化升级，因美国主导的导弹防御系统的部署或降低其核威慑的可信度。

“因此，中国必须改善其生存、突防的能力……否则，我们很难保持核威慑的可信度。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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