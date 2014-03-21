美国第一夫人米歇尔抵京 开始访华之旅

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透北京3月20日 - 新华社报道称，美国第一夫人米歇尔·奥巴马(MichelleObama)周四晚间抵达北京，开始颇受关注的访华之行。她此行将致力推动中美两国间的教育和文化关系。
米歇尔料将与中国国家主席习近平的夫人彭丽媛在周五会面。
除了访问北京外，米歇尔还将访问西安和成都，她将在成都到访一处大熊猫繁育基地。米歇尔的两个女儿以及米歇尔的母亲陪同访问。
米歇尔还计划与中美学生会面，以推动教育和文化交流，并参观长城等名胜古迹。
新华社一篇评论文章称，米歇尔此访是美国总统夫人首次应中国国家主席夫人邀请访华，具有特殊意义。
中国外交部发言人洪磊表示，米歇尔此行是在中美推进构建新型大国关系进程当中进行的，对于两国深化了解、增进友谊具有重要意义。
米歇尔此行料将把重点放在教育领域，避免提及贸易和人权等敏感话题。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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