中国石油数据成谜 贸易商雾里看花

图为2012年3月23日资料图片，显示湖北武汉一家炼厂的油罐。 REUTERS/Stringer

路透新加坡11月1日(记者 Manash Goswami) -中国的青岛、宁波和大连有什么共同之处？从其中一座城市到另一座城市，最快的方法是什么？

如果你是一名石油投资者或贸易商，却答不明白前述问题，那么你或许已经让你的对手抢得先机了。

中国燃料需求不断增长，上月已超越美国，成为世界上头号石油净进口国。而随着中国在全球石油市场重要性的上升，精明的贸易商正寻求如何能更好地把握中国的石油供需状况，因中国公布的能源业数据非常有限。

一种方法可能就是经常去前述三个城市，数数到港的油轮数量。这三座城市是中国三大原油进口港。

而柴油贸易商可能就得去湛江、昆明和广州的港口看看，这些城市是中国主要的柴油进口港。

全球石油投资者面临的问题是，中国不公布关于炼厂运营、原油和成品油商业库存的详细数据。

几十年来，石油贸易商可以自美国获得他们所需的关于石油市场的所有数据，当时美国是全球最大石油消费国和进口国。美国能源部每周三都公布原油进口数据，商业库存以及炼厂利用率，这些数据常常会影响原油和油品期货市场的走向。

Clearsource Trading伦敦总经理伊姆西洛维克(AdiImsirovic)说：“关于中国的数据，你不得而知。没有关于库存和炼厂运营的可靠数据，简直就是个黑洞。”该公司向中国和亚洲出售石油。

向中国石油进口商出售原油的包括Trafigura、嘉能可(Glencore)(GLEN.L)、Vitol S.A.VITOL.UL、道达尔(Total)(TOTF.PA)和英国石油公司（BP）(BP.L)等。

其中较精明的贸易商已经通过追踪卫星图像、计算前往主要港口的船只数量，来监测中国的油轮到港情况。

卫星数据可提供这些船只的草图，可由此判断船只是否满载。

从卫星数据还可了解这些船只在哪里装船、在哪里卸货。

如果这些都不行，那就尝试从港口消息人士处了解信息。

一家大型能源贸易公司的高管称：“实在没什么其他的可行办法，只能尽可能多安排人。我们在大城市都雇了人，还打算雇更多人。”

中国中每月公布关于原油进口的海关数据，但不公布关于库存的细节，因此很难判断实际需求。

中国还按月公布油品的进出口数据，但同样没有库存数据。

而库存等数据对于石油交易和定价是非常重要的。许多投资者不愿仅凭着不完整的数据去进行操作。

此外数据本身的品质也很重要。多年来，经济学家一直对中国的宏观经济数据存疑，包括GDP和贸易数据等。

中国公布的能源业数据有限，这让其他贸易商在与中国贸易商做生意时处于劣势。

没有关于中国石油消费和库存的可靠数据，其他贸易商很难判断，中国贸易商购买石油时是为了运回国内，还是为了交易用途。

石油贸易商期望中国在数据发布方面终将开放。

JBC亚洲的董事总经理RichardGorry说：“如果不共享数据，市场就会大起大落，这对中国这样的（石油）大买家来说不是好事。一旦中国明白了这点，他们就会开放（数据）。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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