习近平会见帕内塔 表示愿推进中美关系发展

德国中左翼社会民主党与默克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透北京9月19日电（记者 David Alexander）---中国国家副主席习近平周三向到访的美国国防部长帕内塔表示，他愿推进中美关系的发展。
习近平在人民大会堂举行的欢迎仪式中称，他认为帕内塔的访问有助於推进中美两国、两军关系的发展。
帕内塔此次访华恰逢中日钓鱼岛争端升温之际。钓鱼岛争端已引发中国多个城市在过去几天爆发反日示威。
中国的批评人士认为，美国战略重心重回亚洲，鼓励日本等国在处理对华事务上变得更加强硬。
但帕内塔在参观装甲兵工程学院时发表的讲话试图让中国相信，美国战略重心转移并非针对中国。
“我们重新平衡对亚太地区的（发展战略），并不是想包围中国，而是想鼓励中国扩大其在太平洋地区的角色，这关系到创建两个太平洋大国关系的新模式。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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