中国批评美在南海问题上支持菲律宾

路透北京10月11日 - 中国周二批评美方在南海问题上心照不宣地支持菲律宾，再次强调不接受菲律宾就此问题寻求仲裁。

菲律宾就南海问题向联合国提交仲裁申请，激怒了中国。

美国一直对南海争议不设立场，但表示南海航行自由关乎美国国家利益。

美国国务卿克里在文莱东亚峰会上称，所有南海声索国“可以进行仲裁和其他和平协商的方式”。

中国外交部发言人华春莹周五在例行记者会上被问及克里上述言论时表示，争端非当事国应当尊重当事国直接谈判解决争端的努力，多做有利于增进地区国家间互信、有利于问题妥善解决的事情，不做有损于地区和平稳定的事情。

“我还想说，南海地区本是风平浪静的，如果有的国家真心维护南海的和平与稳定，就不要兴风作浪，”华春莹说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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