中国官媒警告美菲军演或将南海问题引向军事对抗

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透北京4月21日电（记者 储百亮）---中国军方周六警告美国称，美国和菲律宾举行联合军事演习背後代表的思维，会将南海问题引向军事对抗、武力解决的歧路。
中国官方媒体《解放军报》发表评论文章警告称，美菲近日在争议海域举行联合军演，意在彼此借重、相互拉拢，进一步搅动南海局势。
美国和菲律宾军方4月16日开始举行为期两周的年度例行军事演习，地点为菲律宾巴拉望岛以西海域，逼近中国南沙群岛，属於争端频发区域。而近期中国同菲律宾发生了黄岩岛对峙事件。
文章称：“明眼人早就看出来，这种演习背後代表的思维将会把南海问题引向军事对抗、武力解决的歧路。”
“美国方面的插手和介入，只会将整个南海局势越搅越乱，势必对该地区的和平与稳定造成极大影响。”
美国国防部称，这属於例行军事演习，“与任何的当前局势没有关系”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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