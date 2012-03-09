美官员称将调派更多兵力到亚洲

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透华盛顿3月8日电（记者 Jim Wolf）---美国五角大楼二号人物、国防部副部长卡特（Ashton Carter）周四称，美国将增强太平洋军力，包括派遣另外一艘航母，以继续发挥美国在该地区的作用。
卡特在瑞士信贷和咨询公司McAleese and Associates举办的行业会议上表示，未来几年，60%的美国军舰将被部署到太平洋，目前该比例为52%，包括将航母数量由五艘增加至六艘。
卡特称，美国陆军和海军陆战队也将加强轮换，“因此他们将在亚太地区看到更多美国陆军”。
卡特指出，过去约60年，美军在防止太平洋地区冲突上发挥了重要作用。
在被问及美国的目标是否意在威慑或制衡中国时，卡特说道：“我们不想改变这种情况。我们希望继续发挥这样的作用，这是我们投资的目的所在。”
美国海军部长Raymond Mabus在卡特之後发言，称美国海军计划利用新造舰只完成增兵部署。
卡特还提到针对亚太将推出一系列升级和新项目，包括雷达系统、反潜作战改进和发展新型远程核攻击轰炸机。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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