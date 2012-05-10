质检总局通报美国猪肉检出瘦肉精

新三板酝酿再分层 创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透北京5月9日电---中国国家质量监督检验检疫总局已将103.5吨美国猪肉作退货处理，因在检验过程中发现含有违禁成分。
3月进境的冻猪肉产品被检验出含有瘦肉精成分“莱克多巴胺”，这一成分在中国被禁止使用，但是在美国等一些国家被用於饲料添加剂。
去年12月，质检总局因同样的原因将23.5吨美国猪肉退货。
如果未来此类事件频发，中国理论上可以对美国进口产品施加更加严格的壁垒，不过涉及的数量占中国从美国整体进口的比重很小。
根据国家质检总局官方网站，不合格猪肉涉及的美国公司为：Smithfield Packing Company Inc、Alacra Foods Inc和Pine Ridge Farms LLC。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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