习近平祝贺特朗普当选美国总统 期待拓展两国各领域合作--央视

路透北京11月9日 - 中国中央电视台（CCTV）周三报导称，中国国家主席习近平致电祝贺特朗普当选美国总统，习近平并称期待两国秉持不冲突不对抗，相互尊重，合作共赢的原则，拓展两国在双边、地区、全球层面各领域合作。

习近平在致电中并表示，作为最大的发展中国家，最大的发达国家，世界前两大经济体，中美两国在维护世界和平稳定，促进全球发展繁荣方面肩负着特殊的重要责任，拥有广泛的共同利益。

中国国家副主席李源潮亦致电彭斯，祝贺其当选美国副总统。

美国共和党总统候选人特朗普击败被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。（完）