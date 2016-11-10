习近平祝贺特朗普当选美国总统 期待拓展两国各领域合作--央视

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透北京11月9日 - 中国中央电视台（CCTV）周三报导称，中国国家主席习近平致电祝贺特朗普当选美国总统，习近平并称期待两国秉持不冲突不对抗，相互尊重，合作共赢的原则，拓展两国在双边、地区、全球层面各领域合作。
习近平在致电中并表示，作为最大的发展中国家，最大的发达国家，世界前两大经济体，中美两国在维护世界和平稳定，促进全球发展繁荣方面肩负着特殊的重要责任，拥有广泛的共同利益。
中国国家副主席李源潮亦致电彭斯，祝贺其当选美国副总统。
美国共和党总统候选人特朗普击败被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。（完）
(发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)