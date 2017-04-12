中美两国元首通电话 中国坚持实现半岛无核化目标--CCTV

央视报导称，中美两国元首就朝鲜半岛局势等共同关心的问题交换了意见。关于叙利亚问题，习近平指出，任何使用化学武器的行为都不可接受，叙利亚问题要坚持政治解决的方向，联合国安理会保持团结对解决叙利亚问题非常重要，希望安理会发出一致声音。

习近平并指出，下一步，双方要通过外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话4个高级别对话机制，推进经济合作“百日计划”实施，拓展两军、执法、网络、人文等方面交流合作，加强在重大国际和地区问题上的沟通协调，争取尽可能多的早期收获。（完）