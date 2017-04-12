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时事要闻 | 2017年 4月 12日 星期三 12:17 BJT

中美两国元首通电话 中国坚持实现半岛无核化目标--CCTV

路透北京4月12日 - 中国中央电视台（CCTV）周三报导称，中国国家主席习近平和美国总统特朗普通电话，习近平指出，中国坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。

央视报导称，中美两国元首就朝鲜半岛局势等共同关心的问题交换了意见。关于叙利亚问题，习近平指出，任何使用化学武器的行为都不可接受，叙利亚问题要坚持政治解决的方向，联合国安理会保持团结对解决叙利亚问题非常重要，希望安理会发出一致声音。

习近平并指出，下一步，双方要通过外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话4个高级别对话机制，推进经济合作“百日计划”实施，拓展两军、执法、网络、人文等方面交流合作，加强在重大国际和地区问题上的沟通协调，争取尽可能多的早期收获。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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