美国务卿蒂勒森肯定中美建设性关系的重要性

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透华盛顿2月21日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森周二同中国国务委员杨洁篪通电话，肯定了中美建设性关系的重要性，而且两人一致认为有必要解决朝鲜构成的威胁。
美国国务院在声明中称，蒂勒森和杨洁篪还就经济与贸易议题，以及在反恐、执法和打击跨国犯罪领域的可能合作进行了交流。
这似乎是中美寻求让两国关系恢复平稳发展的最新努力。美国总统特朗普去年11月胜选以来，中美关系出现了磕磕碰碰。
“国务卿蒂勒森和国务委员杨洁篪肯定了建设性双边关系的重要性，”美国国务院声明称。“双方就有必要解决朝鲜对地区稳定构成的威胁达成共识。”
中国外交部长王毅上周五与蒂勒森进行了会面，这是蒂勒森本月出任国务卿以来两人首次见面。(完)
(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
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路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。