美国务卿蒂勒森肯定中美建设性关系的重要性

路透华盛顿2月21日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森周二同中国国务委员杨洁篪通电话，肯定了中美建设性关系的重要性，而且两人一致认为有必要解决朝鲜构成的威胁。

美国国务院在声明中称，蒂勒森和杨洁篪还就经济与贸易议题，以及在反恐、执法和打击跨国犯罪领域的可能合作进行了交流。

这似乎是中美寻求让两国关系恢复平稳发展的最新努力。美国总统特朗普去年11月胜选以来，中美关系出现了磕磕碰碰。

“国务卿蒂勒森和国务委员杨洁篪肯定了建设性双边关系的重要性，”美国国务院声明称。“双方就有必要解决朝鲜对地区稳定构成的威胁达成共识。”

中国外交部长王毅上周五与蒂勒森进行了会面，这是蒂勒森本月出任国务卿以来两人首次见面。(完)