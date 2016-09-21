李克强称无论谁当选美国总统 中美关系都将健康发展

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透纽约9月20日 - 中国国务院总理李克强周二在纽约的一个经济论坛上表示，无论谁赢得11月的总统大选，中美关系都将继续向积极的方向发展。
李克强拒绝透露他倾向于哪位候选人。共和党候选人特朗普曾威胁称，他若当选总统将要对中国商品征收关税，并将促使美国在贸易谈判中采取更加强硬的态度。他的对手--民主党候选人希拉里·克林顿在贸易问题上已改变策略，不再提倡她之前赞同的太平洋贸易协定。
李克强说，他相信无论谁赢得美国总统大选，中美关系都将朝着积极的方向继续稳步发展。李克强正在纽约参加联合国大会。
李克强还承诺，中国不会引导人民币贬值以促进出口。华盛顿一些批评人士此前曾表示，中国政府仍在操控本币汇率；不过美国财政部称，其评估认为人民币并未被低估。
李克强称，中国经济今年将继续增长势头。
他说，在今年第三季或直到年底，中国经济将维持这种稳步增长的趋势。
中国今年的经济增长目标为6.5%-7%。官方数据显示，该国第二季经济较上年同期增长6.7%。(完)
(编译 王颖/徐文焰；审校 郑茵/张若琪)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。