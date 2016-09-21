李克强称无论谁当选美国总统 中美关系都将健康发展

路透纽约9月20日 - 中国国务院总理李克强周二在纽约的一个经济论坛上表示，无论谁赢得11月的总统大选，中美关系都将继续向积极的方向发展。

李克强拒绝透露他倾向于哪位候选人。共和党候选人特朗普曾威胁称，他若当选总统将要对中国商品征收关税，并将促使美国在贸易谈判中采取更加强硬的态度。他的对手--民主党候选人希拉里·克林顿在贸易问题上已改变策略，不再提倡她之前赞同的太平洋贸易协定。

李克强说，他相信无论谁赢得美国总统大选，中美关系都将朝着积极的方向继续稳步发展。李克强正在纽约参加联合国大会。

李克强还承诺，中国不会引导人民币贬值以促进出口。华盛顿一些批评人士此前曾表示，中国政府仍在操控本币汇率；不过美国财政部称，其评估认为人民币并未被低估。

李克强称，中国经济今年将继续增长势头。

他说，在今年第三季或直到年底，中国经济将维持这种稳步增长的趋势。

中国今年的经济增长目标为6.5%-7%。官方数据显示，该国第二季经济较上年同期增长6.7%。(完)