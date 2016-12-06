中国外交部称希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则

路透北京12月6日 - 关于台湾地区领导人“过境”美国问题，中国外交部周二回应路透社称，希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，不允许其“过境”，不向“台独”势力发出任何错误信号。

该份外交部发言人办公室发给路透社的书面答复称，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中国处理台湾对外交往问题的一贯原则，希望有关国家慎重处理涉台问题。

“关于你提到的台湾地区领导人过境美国问题，她的真实目的不言自明。”答复称，”我们希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，不允许其‘过境’，不向‘台独’势力发出任何错误信号。以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。”

此前，美国当选总统特朗普同台湾总统蔡英文通电话后，中国外交部长王毅表示，一个中国原则是中美关系健康发展的基石，中国不希望这一政治基础受到任何干扰和破坏。（完）