中国外交部称希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透北京12月6日 - 关于台湾地区领导人“过境”美国问题，中国外交部周二回应路透社称，希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，不允许其“过境”，不向“台独”势力发出任何错误信号。
该份外交部发言人办公室发给路透社的书面答复称，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中国处理台湾对外交往问题的一贯原则，希望有关国家慎重处理涉台问题。
“关于你提到的台湾地区领导人过境美国问题，她的真实目的不言自明。”答复称，”我们希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，不允许其‘过境’，不向‘台独’势力发出任何错误信号。以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。”
此前，美国当选总统特朗普同台湾总统蔡英文通电话后，中国外交部长王毅表示，一个中国原则是中美关系健康发展的基石，中国不希望这一政治基础受到任何干扰和破坏。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)