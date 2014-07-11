（修正）美国国会官员呼吁强硬回应中国领土主张

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
（修正内文措辞）
路透华盛顿7月10日（记者 David Brunnstrom） - 美国众议院情报委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）周四称，美国必须更强硬地回应中国在亚洲的领土主张，否则将会遭受“凌迟”之痛。
罗杰斯称，美国政府与中国当局打交道时，应当别太在意中方的感受。
“我们需要更直接一些，需要更强硬一些，”他在华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）的会议上说。
“我们需要让我们在该地区的友邦和盟友有能力更加直接和强硬，”他说道。
罗杰斯称，中国趁着其他地区出现安全问题之际，牺牲弱小邻国利益，逐步追求其领土主张。
“这其实就像凌迟……当你开始把这些放在一起看时，看着这些酝酿冲突阴云的事情，就会觉得情况已经很严重了。”
罗杰斯指控中国在追求领土主张方面“贪婪、赤裸裸的侵略”，并预计作为回应，“我们与亚洲美国盟友及合作伙伴扩大合作的能力会明显升级”。
“这是我们作出回击、改变积习、改变结果的机会……这是我们在涉及南海航行自由、商贸自由时让中国知道他们不应当质疑美国决心的机会，”他说。
罗杰斯称，要做到这些，可通过与中国的邻国加强情报共享、扩大军事合作等方式。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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