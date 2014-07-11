美国国会官员呼吁强硬回应中国领土主张

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月10日（记者 David Brunnstrom） - 美国众议院情报委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）周四称，美国必须更强硬地回应中国在亚洲的领土主张，否则将会遭受“凌迟”之痛。

罗杰斯称，美国政府与中国当局打交道时，应当别太在意中方的感受。

“我们需要更直接一些，需要更强硬一些，”他在华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）的会议上说。

“我们需要让我们在该地区的友邦和盟友有能力更加直接和强硬，”他说道。

罗杰斯称，中国趁着其他地区出现安全问题之际，牺牲弱小邻国利益，逐步追求其领土主张。

“这其实就像凌迟……当你开始把这些放在一起看时，看着这些酝酿冲突阴云的事情，就会觉得情况已经很严重了。”

罗杰斯指控中国在追求领土主张方面“贪婪、赤裸裸的侵略”，并预计作为回应，“我们与亚洲美国盟友及合作伙伴扩大合作的能力会明显升级”。

“这是我们作出回击、改变积习、改变结果的机会……这是我们在涉及南海航行自由、商贸自由时让中国知道他们不应当质疑美国决心的机会，”他说。

罗杰斯称，要做到这些，可通过与中国的邻国加强情报共享、扩大军事合作等方式。（完）