中国对美国人权报告予以回击

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透北京5月25日电---中国周五对美国国务院的年度人权报告予以回击，称只有中国人才有资格评价该国在人权领域取得的成绩。
当问及美国人权报告涉及对中国的批评时，中国外交部发言人洪磊谴责其充满偏见。
他在例行的新闻发布会上表示，该报告涉华部分充满偏见、无视事实、颠倒黑白，对别国说三道四。
洪磊表示，中国的人权努力已取得成效，全世界有目共睹。中国人民自己对本国人权状况才最有发言权。
他说：“人权问题没有最好，只有更好。”
洪磊表示，各国可以就人权问题平等对话，增进了解，但绝不应该作为干预别国内政的工具，中方希望美国停止人权问题上的错误做法及思维?（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。