中国回应美国人权报告 称后者对本国人权问题避而不谈

路透北京4月21日 - 中国国务院新闻办公室周日发表《2012年美国的人权纪录》，罗列了美国存在的人权问题，以回应美国国务院日前发表的《2012年国别人权报告》对中国人权状况的指责。

人权纪录称，“以‘人权卫士’自居的美国政府在刚刚发布的《2012年国别人权报告》中，又对包括中国在内的190多个国家的人权状况指手画脚、说三道四，而偏偏对其本国存在的人权问题避而不谈、只字未提。”

人权纪录指出，美国政府进一步限制了公民和政治权利；不断扩大对个人通信的监听和审查范围；警察经常滥用职权，导致侵犯公民权利的投诉和指控不断上升；女性遭受家庭暴力和性侵犯比例持续增加。

“2012年，美国暴力犯罪问题严重，使用枪支的犯罪案件频繁发生，公民的生命与人身安全没有得到应有保障，”人权纪录写道。

人权纪录称，“美国持枪犯罪严重威胁公民的生命与人身安全。2012年，先后发生奥克兰校园枪击案、科罗拉多‘世纪16’电影院枪击案和康涅狄格州校园枪击案，伤亡人数震惊世界。”

人权纪录还称，美国存在严重的性别歧视、种族歧视和宗教歧视。

“宗教歧视明显上升，侮辱和攻击穆斯林的事件增多。”（完）

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