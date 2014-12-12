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时事要闻 | 2014年 12月 12日 星期五 09:07 BJT

中国称美国无权对别国人权状况说三道四

路透北京12月11日 - 中国外交部发言人洪磊周四在例行记者会上称，美方无权以裁判自居，动辄对别国人权状况说三道四。

美国国务卿克里和美国驻华大使博卡斯周三在“世界人权日”发表声明，对中国人权状况表示关切。

洪磊称：“美方无权以裁判自居，动辄对别国人权状况说三道四。美国国内存在种族歧视、虐囚及其他严重违反人权的问题，这已是众所周知的事实。”

洪磊还称：“美方不顾事实，蓄意抹黑中国，只能更加暴露美方在人权问题上的虚伪和双重标准。我们奉劝美方认真反省和纠正自己的人权问题，停止对中国进行无端指责。”

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