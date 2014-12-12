中国称美国无权对别国人权状况说三道四

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京12月11日 - 中国外交部发言人洪磊周四在例行记者会上称，美方无权以裁判自居，动辄对别国人权状况说三道四。
美国国务卿克里和美国驻华大使博卡斯周三在“世界人权日”发表声明，对中国人权状况表示关切。
洪磊称：“美方无权以裁判自居，动辄对别国人权状况说三道四。美国国内存在种族歧视、虐囚及其他严重违反人权的问题，这已是众所周知的事实。”
洪磊还称：“美方不顾事实，蓄意抹黑中国，只能更加暴露美方在人权问题上的虚伪和双重标准。我们奉劝美方认真反省和纠正自己的人权问题，停止对中国进行无端指责。”
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。