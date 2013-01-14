中国太空活动引起美国对卫星安全的担忧--消息人士

路透华盛顿1月14日（记者 Andrea Shalal-Esa） - 据多位美国政府消息人士及航天专家称，随着中国不断推进扩大其太空计划，美国对中国日渐强大的、干扰其最敏感军用和情报卫星的能力表示担忧。

未获准公开谈论此事的消息人士称，美国去年下半年完成的一份秘密情报评估报告对中国不断增多的太空活动进行了分析，还指出美国提供安全军事通信、预警敌方导弹发射、提供精确目标坐标的卫星变得日益脆弱。

“这是一份十分可信且清楚的评估，目前已引起了不同方面的回应，”一位熟悉美国国家安全卫星项目的前政府官员说。

据消息人士称，这份报告引起美国关注中国干扰高轨道卫星、可能令美国最敏感卫星面临危险的能力。最近几年，中国已在低轨道进行了数次反卫星试验。

随着这种担忧的加重，美国正在密切关注中国可能干扰其卫星的活动。一位美国高级国防官员称，美方还敦促中方避免重复像2007年1月制造了大量“太空垃圾”的那次试验。

太空专家及美国官员预计中国将继续试验反卫星技术，不过他们怀疑中国可能会重复2007年的试验，因上次试验引发国际社会一片批评声音。

中国国防部未对记者联系置评的电子邮件予以回复。

美国五角大楼称，已知道中国可能进行再次反卫星试验的报告，但以涉及“情报事宜”为由拒绝发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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