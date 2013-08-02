中国谴责美参议院涉南海东海决议

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月1日 - 中国外交部周二称，美国参议院通过的涉东海和南海决议案罔顾历史，中方已向美国提出严正交涉。
美国参议院周一通过该决议案，其中对中方一些做法表示担忧，包括中国发布的“九段线”地图，以及中国海监船进入中日争议海域等。
中国已多次敦促美国不要介入南海和东海领土争议。
中国外交部称：“由美国会少数议员提出的上述决议案罔顾历史和事实，无理指责中方，所发出的信号是错误的。”
“中方对此表示强烈反对，已向美方提出严正交涉。我们敦促美国会相关议员尊重事实，纠正错误，以免使有关问题和地区形势更加复杂化。”(完)
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业