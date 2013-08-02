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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 12:16 BJT

中国谴责美参议院涉南海东海决议

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月1日 - 中国外交部周二称，美国参议院通过的涉东海和南海决议案罔顾历史，中方已向美国提出严正交涉。

美国参议院周一通过该决议案，其中对中方一些做法表示担忧，包括中国发布的“九段线”地图，以及中国海监船进入中日争议海域等。

中国已多次敦促美国不要介入南海和东海领土争议。

中国外交部称：“由美国会少数议员提出的上述决议案罔顾历史和事实，无理指责中方，所发出的信号是错误的。”

“中方对此表示强烈反对，已向美方提出严正交涉。我们敦促美国会相关议员尊重事实，纠正错误，以免使有关问题和地区形势更加复杂化。”(完)

编译：李富强 发稿：朱淑珍
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