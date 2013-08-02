中国谴责美参议院涉南海东海决议

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透北京8月1日 - 中国外交部周二称，美国参议院通过的涉东海和南海决议案罔顾历史，中方已向美国提出严正交涉。
美国参议院周一通过该决议案，其中对中方一些做法表示担忧，包括中国发布的“九段线”地图，以及中国海监船进入中日争议海域等。
中国已多次敦促美国不要介入南海和东海领土争议。
中国外交部称：“由美国会少数议员提出的上述决议案罔顾历史和事实，无理指责中方，所发出的信号是错误的。”
“中方对此表示强烈反对，已向美方提出严正交涉。我们敦促美国会相关议员尊重事实，纠正错误，以免使有关问题和地区形势更加复杂化。”（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)