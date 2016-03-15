中国称愿与美国加强在网络安全与反恐等领域的执法安全合作

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月15日 - 新华社周一报道称，中国公安部部长郭声琨在北京会见了美国联邦调查局局长科米。
郭声琨表示，中方愿与美方共同努力，落实好习近平主席访美时两国元首达成的重要共识，进一步加强交流沟通、增进战略互信，相互尊重彼此核心关切，深化在网络安全、反恐等领域的执法安全合作，不断推动中美新型大国关系取得新进展。
科米表示，美国联邦调查局愿与中方加强沟通互信，推进务实合作。
新华报道未提供更多细节。
网络安全是中美关系的一个关注点。美国总统奥巴马去年9月称，他与中国国家主席习近平同意各自政府都不从事或在知情情况下支持网络窃取知识产权。(完)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)