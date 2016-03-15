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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 16:59 BJT

中国称愿与美国加强在网络安全与反恐等领域的执法安全合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月15日 - 新华社周一报道称，中国公安部部长郭声琨在北京会见了美国联邦调查局局长科米。

郭声琨表示，中方愿与美方共同努力，落实好习近平主席访美时两国元首达成的重要共识，进一步加强交流沟通、增进战略互信，相互尊重彼此核心关切，深化在网络安全、反恐等领域的执法安全合作，不断推动中美新型大国关系取得新进展。

科米表示，美国联邦调查局愿与中方加强沟通互信，推进务实合作。

新华报道未提供更多细节。

网络安全是中美关系的一个关注点。美国总统奥巴马去年9月称，他与中国国家主席习近平同意各自政府都不从事或在知情情况下支持网络窃取知识产权。(完)

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