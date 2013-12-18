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时事要闻 | 2013年 12月 18日 星期三 11:00 BJT

中国国防部称中美军舰近期南海相遇

路透北京12月18日 - 中国周三称，近期一艘中国海军军舰与一艘美国军舰在南海海域相遇。

上周美国政府称，12月5日一艘美国导弹巡洋舰在南海海域与一艘中国军舰险些相撞，美方舰船采取了避让行动。

中国国防部网站刊登的声明称：“近期，一艘正常巡逻的中国海军军舰与一艘美国军舰在南海海域相遇。在相遇过程中，中国海军军舰严格按照操作规程进行了妥善处置。”（完）

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