美国可能批准双汇国际收购Smithfield--消息人士

路透华盛顿9月5日 - 一位知情人士对路透表示，美国政府不太可能以国家安全为理由，阻止中国双汇国际以47亿美元收购Smithfield FoodsSFD.N。

若该交易获批，将成为中国企业对美国公司的史上规模最大收购案。

在美国外资审议委员会(CFIUS)做出评估结论之前，Smithfield拒绝发表置评。Smithfield是全球最大的猪肉生产商。

一些议员担忧，该交易可能有损美国食品安全，并提高美国消费者购买猪肉的价格。

但了解CFIUS评估程序的多数分析师表示，评估基本只是个程序，预计该交易将获得通过，因为不存在明显涉及国家安全的问题。(完)(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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