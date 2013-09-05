美国可能批准双汇国际收购Smithfield--消息人士

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透华盛顿9月5日 - 一位知情人士对路透表示，美国政府不太可能以国家安全为理由，阻止中国双汇国际以47亿美元收购Smithfield FoodsSFD.N。
若该交易获批，将成为中国企业对美国公司的史上规模最大收购案。
在美国外资审议委员会(CFIUS)做出评估结论之前，Smithfield拒绝发表置评。Smithfield是全球最大的猪肉生产商。
一些议员担忧，该交易可能有损美国食品安全，并提高美国消费者购买猪肉的价格。
但了解CFIUS评估程序的多数分析师表示，评估基本只是个程序，预计该交易将获得通过，因为不存在明显涉及国家安全的问题。(完)(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
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