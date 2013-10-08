朱光耀：美应采取措施避免债务危机

路透上海10月8日 - 据新华网周一晚间报导，中国财政部副部长朱光耀表表示，中方要求美方在下周四（17日）之前采取切实措施，及时解决国债上限争执，防止美国国债违约，确保中国对美投资安全。他强调，一旦发生债务违约，美方应首先确保国债利息的支付。

他同时表示，美国完全有能力用借新还旧的方式来解决美国国债本金兑付的问题，但是要处理好技术上、时间上的衔接，防止出现违约。

朱光耀说，中美作为全球最大的两个经济体，经济紧密相连，密不可分。美国在中国有大量直接投资，中国更持有巨额的美国国债。这种密不可分的关系说明彼此之间都产生着重大影响。“因此我们自然关注美国财政僵局的发展状况，理所当然地提出美方要确保中国对美投资的安全性的合理要求。”

“中方认为在美国国债上限问题上，美方应采取切实果断措施，防止国债违约。美方要考虑到世界影响，美国行政当局与国会的磋商应加速进行。美国应充分认识到这首先是美方的利益。”他说。

谈及中方的应对措施，朱光耀说，中国在深化经济结构调整、扩大改革开放进程中，把握好经济发展的势头是应对任何外来冲击的最重要前提条件。中方也做好各种准备，包括加强财政和货币政策协调、加强对国际资本市场上资金流动的监测，适时适度调整政策，确保中国经济发展态势的稳定，保证中国经济健康持续向前发展。

美国共和党与民主党对于调高举债上限措施各不相让，美国政府自10月1日起被迫关闭许多业务。根据美国财政部预测，为避免债务违约所采取的非常规措施只能维持到下周四，届时财政部将仅有约300亿美元资金，难以维持联邦政府正常运营。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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