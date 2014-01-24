中美公司联手134亿元在前海拿地 成深圳地王

路透香港1月24日 - 美国开发商兆华斯坦(SilversteinProperties)及其中国合作伙伴以创纪录的134亿元在深圳前海成功拿地，成为前海项目中首个海外开发商。

深圳市土地房产交易中心的数据显示，兆华斯坦和深圳市前海国际能源金融中心周四赢得位于前海深港现代服务业合作区的地块招标。

这是深圳土地出让总价最高的地块，之前的记录为去年7月出让的另一前海地块，出让金为71.8亿元，购买方为中国开发商卓越集团。

无法立即联系到前海有关部门予以置评。

兆华斯坦总部位于纽约，是纽约世贸中心的开发商，在欧洲、亚洲和中东拥有合资企业。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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