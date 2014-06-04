商务部：美对华光伏产品反补贴初裁将使光伏贸易纠纷再升级

路透北京6月4日 - 中国商务部贸易救济调查局负责人周三就美国对中国输美光伏产品反倾销、反补贴调查做出反补贴初裁指出，美方此做法是对贸易救济措施的滥用，保护色彩十分明显，势必使中美光伏贸易纠纷再度升级。

据商务部网站的新闻稿，该负责人指出，今年年初美方无视事实及法律依据，适用相互矛盾的原产地规则，对中国同一光伏产品再次启动调查并做出高税率初裁裁决。中方对美方在2012年11月对中国输美光伏产品已征收高额反倾销、反补贴税的情况下，再次对中国光伏产品发起双反调查并试图征收高额税表示强烈不满。

该负责人并指出，频繁采取贸易救济措施不能解决美光伏产业自身发展问题，希望美方审慎处理此次调查，尽快终止调查程序，为促进全球光伏产业创造良好竞争环境。中方也将密切关注案件的进展，并保留采取措施维护自身合法权益的权利。

今年1月，中国商务部进出口公平贸易局负责人就美国对中国输美光伏产品发起反倾销反补贴调查称，敦促美方审慎处理当前调查，终止调查程序；并严重关注此调查的进展，坚决运用各种机制维权。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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