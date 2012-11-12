陈德铭：美对华光伏产品征反倾销税会令其丢掉中国市场

路透北京11月10日电（记者 韩碧如）---中国商务部部长陈德铭周六称，美国决定对中国输美光伏产品徵收高额反倾销税，会令美国出口商丢掉中国这个日益壮大的市场。他还表示，不希望中美打贸易战。

近期，美国国际贸易委员会投票决定对中国光伏产品徵收23.75%至约250%的反倾销税，还裁定中国输美的大量低价光伏产品对美国本土光伏厂商造成伤害。

中国已经作出反击，对从美国与韩国进口的太阳能级多晶硅发起调查，还警告称将调查欧洲的同类产品。

陈德铭在十八大新闻中心接受记者采访时称：“我买了你的设备，用了你的原料，我现在把产品卖给你，你却要征249%的反倾销税。你不要我的产品了，我还要你的原料干嘛，我还要你的设备干嘛，对不对？ ”

“所以，我举这麽一个例子是要说明在经济全球化的今天，一方悍然发动贸易摩擦是一定会影响自己的，而且中国是一个处於工业化、城镇化阶段的国家，自身建设也在启用大量的太阳能光伏产品。美国这样做也会丢掉一块可能比其自身更巨大的市场，起码是未来会比它更大的市场。”

陈德铭称，中国累计从海外进口的光伏设备就要超过400亿元人民币，进口的多晶硅一年也要几十亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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