陈德铭：美对华光伏产品征反倾销税会令其丢掉中国市场

人民币中间价定价机制微调 缩减一篮子货币汇率计算时段--消息
路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
路透北京11月10日电（记者 韩碧如）---中国商务部部长陈德铭周六称，美国决定对中国输美光伏产品徵收高额反倾销税，会令美国出口商丢掉中国这个日益壮大的市场。他还表示，不希望中美打贸易战。
近期，美国国际贸易委员会投票决定对中国光伏产品徵收23.75%至约250%的反倾销税，还裁定中国输美的大量低价光伏产品对美国本土光伏厂商造成伤害。
中国已经作出反击，对从美国与韩国进口的太阳能级多晶硅发起调查，还警告称将调查欧洲的同类产品。
陈德铭在十八大新闻中心接受记者采访时称：“我买了你的设备，用了你的原料，我现在把产品卖给你，你却要征249%的反倾销税。你不要我的产品了，我还要你的原料干嘛，我还要你的设备干嘛，对不对？ ”
“所以，我举这麽一个例子是要说明在经济全球化的今天，一方悍然发动贸易摩擦是一定会影响自己的，而且中国是一个处於工业化、城镇化阶段的国家，自身建设也在启用大量的太阳能光伏产品。美国这样做也会丢掉一块可能比其自身更巨大的市场，起码是未来会比它更大的市场。”
陈德铭称，中国累计从海外进口的光伏设备就要超过400亿元人民币，进口的多晶硅一年也要几十亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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