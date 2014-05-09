中国指责美国加剧南海紧张局势

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京5月9日 -中国外交部周五指责美国鼓励相关国家采取危险行动，由此加剧了南中国海地区的紧张局势。
中国本周指责越南在南中国海故意冲撞中方船只。此前，越南方面称，中国船只在南中国海有争议海域为保护深海钻井平台曾向越南巡逻船发射水炮并多次实施撞击。
美国此前称中国在该海域部署钻井平台是挑衅行为，无助于该地区的安全，敦促相关各方保持克制。
中国外交部发言人华春莹重申中国钻井平台所在的西沙群岛海域是中国的领海，别国无权干涉。
“必须指出的是，正是美方近来在有关海上问题上的一系列罔顾事实、不负责任的错误言论助长了一些国家的危险和挑衅的行为。”她在每日例行记者会上说道。
“我们敦促美方真正从维护地区和平与稳定的大局出发，在有关的问题上谨言慎行，停止发表不负责任的言论，多做一些有助于维护地区和平与稳定的事情。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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