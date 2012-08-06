中国就美国南海问题声明召见美驻华使馆临时代办

路透北京8月5日电（记者 Ben Blanchard）---中国外交部部长助理张昆生周六紧急召见美国驻华使馆临时代办王晓岷，就美国国务院关於南中国海问题发表的声明提出“严正交涉”。

美国国务院3日发表声明称，美国正密切关注南中国海形势，并补充说中国在该地区设立警备区之举有违通过外交合作解决分歧，进一步加剧地区紧张局势升级风险。

南中国海已变成亚洲最大的潜在军事冲突点。中国、越南及菲律宾均对该海域提出主权要求，并竞相开发该地区藏量丰富的石油资源。

张昆生指出，美方声明罔顾事实，混淆是非，发出了严重错误信号，无助於有关各方维护南海乃至亚太地区和平稳定的努力。

“中方对此表示强烈不满和坚决反对，敦促美方立即改正错误做法，切实尊重中方的主权和领土完整，多做真正有利於亚太稳定繁荣的事。”

外交部发言人秦刚就此发表单独声明重申，中国对南中国海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，此次设立三沙市是中国对现有有关地方行政管辖机构的必要调整，是中国主权范围内的事情。

声明称：“美国为什麽对有的国家在南海划出大批油气区块、出台将中国的岛礁和海域划为己有的国内立法视而不见，为什麽对有的国家出动军舰威胁中国渔民，对无争议的中国岛礁无理提出主权要求避而不谈？”

多个国家对南中国海提出主权诉求，此事还是上月东盟（ASEAN）峰会的焦点问题，并导致该组织成员国45年来首次未能发布会议联合公报。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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