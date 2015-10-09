中国称不会允许任何国家侵犯中国领海领空

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
中国周五称，不会允许任何国家以“维护航行和飞越自由”为名侵犯中国领海领空。
美国国防部一名官员对路透称，美国正在考虑未来两周派军舰进入南沙群岛人工岛周边12海里内水域航行。中国主张该区域是中国领海。
美国曾暗示不认可中国的领土主张，美国海军将继续在国际法允许的范围内采取行动。
“中方绝不允许任何国家以‘维护航行和飞越自由’为名侵犯中国在南沙群岛的领海和领空，”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
“我们敦促有关方面不得采取任何挑衅性言行，为地区和平稳定发挥负责任的作用。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。