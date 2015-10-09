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时事要闻 | 2015年 10月 9日 星期五 18:58 BJT

中国称不会允许任何国家侵犯中国领海领空

中国周五称，不会允许任何国家以“维护航行和飞越自由”为名侵犯中国领海领空。

美国国防部一名官员对路透称，美国正在考虑未来两周派军舰进入南沙群岛人工岛周边12海里内水域航行。中国主张该区域是中国领海。

美国曾暗示不认可中国的领土主张，美国海军将继续在国际法允许的范围内采取行动。

“中方绝不允许任何国家以‘维护航行和飞越自由’为名侵犯中国在南沙群岛的领海和领空，”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

“我们敦促有关方面不得采取任何挑衅性言行，为地区和平稳定发挥负责任的作用。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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