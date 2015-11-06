王毅同克里通电话 称美方军舰在中国南海的行动损害双方互信

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京11月6日 - 中国外交部长王毅周五与美国务卿克里通电话时表示，美方军舰在中国南海采取的行动损害双方互信，挑动地区紧张。
美国海军“拉森号”驱逐舰上周到中国南海人工岛礁周边12海里范围内巡逻，中国表示强烈不满和坚决反对。
王毅称，“习近平主席9月份对美国进行成功国事访问，中美关系发展面临重要机遇。中美双方应加强协调，集中精力落实好两国领导人达成的一系列重要共识，确保中美关系健康稳定发展，我们不希望这一进程受到不必要的干扰。”
王毅称，“美方军舰在中国南海采取的行动损害双方互信，挑动地区紧张，中方对此严重关切。美方应尽快回到通过对话协商妥善管控分歧的正确道路上来。”
美国国防部长卡特周四登上位于南海的罗斯福号航空母舰，并指责中国加剧地区紧张局势。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。