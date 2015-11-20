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时事要闻 | 2015年 11月 20日 星期五 11:23 BJT

中国海军司令员吴胜利会见美军高官 称中方对美方挑衅行为保持了极大克制

路透上海11月20日 - 中国海军司令员吴胜利周四会见来访的美国海军太平洋舰队司令斯科特·斯威夫特（Scott Swift）时称，中国海军对美方挑衅行为进行了严密监视、多次提出警告，并从维护两国关系大局出发保持了极大克制。

根据中国国防部网站公告，吴胜利称：“如果美方不顾中方反对一再挑衅，我们有能力捍卫国家主权和安全。”

本周早些时候，美国“斯特蒂姆”号驱逐舰访问上海，斯威夫特也乘机抵达上海参与访问活动。

这是上月末美国“拉森”号驱逐舰在中国南海人工岛礁周边12海里范围内巡逻以来，美国海军舰艇首次访问中国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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