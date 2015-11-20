中国海军司令员吴胜利会见美军高官 称中方对美方挑衅行为保持了极大克制

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透上海11月20日 - 中国海军司令员吴胜利周四会见来访的美国海军太平洋舰队司令斯科特·斯威夫特（Scott Swift）时称，中国海军对美方挑衅行为进行了严密监视、多次提出警告，并从维护两国关系大局出发保持了极大克制。
根据中国国防部网站公告，吴胜利称：“如果美方不顾中方反对一再挑衅，我们有能力捍卫国家主权和安全。”
本周早些时候，美国“斯特蒂姆”号驱逐舰访问上海，斯威夫特也乘机抵达上海参与访问活动。
这是上月末美国“拉森”号驱逐舰在中国南海人工岛礁周边12海里范围内巡逻以来，美国海军舰艇首次访问中国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。