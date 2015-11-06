王毅同克里通电话 称美方军舰在中国南海的行动损害双方互信

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月6日 - 中国外交部长王毅周五与美国务卿克里通电话时表示，美方军舰在中国南海采取的行动损害双方互信，挑动地区紧张。
美国海军“拉森号”驱逐舰上周到中国南海人工岛礁周边12海里范围内巡逻，中国表示强烈不满和坚决反对。
王毅称，“习近平主席9月份对美国进行成功国事访问，中美关系发展面临重要机遇。中美双方应加强协调，集中精力落实好两国领导人达成的一系列重要共识，确保中美关系健康稳定发展，我们不希望这一进程受到不必要的干扰。”
王毅称，“美方军舰在中国南海采取的行动损害双方互信，挑动地区紧张，中方对此严重关切。美方应尽快回到通过对话协商妥善管控分歧的正确道路上来。”
美国国防部长卡特周四登上位于南海的罗斯福号航空母舰，并指责中国加剧地区紧张局势。（完）
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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