王毅同克里通电话 称美方军舰在中国南海的行动损害双方互信

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月6日 - 中国外交部长王毅周五与美国务卿克里通电话时表示，美方军舰在中国南海采取的行动损害双方互信，挑动地区紧张。

美国海军“拉森号”驱逐舰上周到中国南海人工岛礁周边12海里范围内巡逻，中国表示强烈不满和坚决反对。

王毅称，“习近平主席9月份对美国进行成功国事访问，中美关系发展面临重要机遇。中美双方应加强协调，集中精力落实好两国领导人达成的一系列重要共识，确保中美关系健康稳定发展，我们不希望这一进程受到不必要的干扰。”

王毅称，“美方军舰在中国南海采取的行动损害双方互信，挑动地区紧张，中方对此严重关切。美方应尽快回到通过对话协商妥善管控分歧的正确道路上来。”