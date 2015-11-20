中国海军司令员吴胜利会见美军高官，称中方对美方挑衅行为保持极大克制

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月20日 - 中国海军司令员吴胜利周四会见来访的美国海军太平洋舰队司令斯科特·斯威夫特（Scott Swift）时称，中国海军对美方挑衅行为进行了严密监视、多次提出警告，并从维护两国关系大局出发保持了极大克制。
根据中国国防部网站公告，吴胜利称：“如果美方不顾中方反对一再挑衅，我们有能力扞卫国家主权和安全。”
本周早些时候，美国“斯特蒂姆”号驱逐舰访问上海，斯威夫特也乘机抵达上海参与访问活动。
这是上月末美国“拉森”号驱逐舰在中国南海人工岛礁周边12海里范围内巡逻以来，美国海军舰艇首次访问中国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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