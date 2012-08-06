中国官媒要美国在南海问题上“闭嘴”

路透北京8月6日电---中国官方媒体周一就南中国海问题紧张局势加大了对美国的谴责力度。《人民日报》要求美国“闭嘴”，称美国在制造地区对立上“煽风点火”。

中国外交部周末驳斥了美国国务院的声明，後者表示美国正在密切关注南中国海领土争端，中国建立三沙警备区有可能“进一步加剧地区紧张局势”。

中国政府称，中国与越南、菲律宾以及其他主张对南中国海拥有主权的东南亚国家应该通过双边方式解决争端，并对美国支持多边方式表示不满。

“我们完全可以对美国大喊一声：闭嘴，”《人民日报》海外版发表的评论文章称。“属於中国主权范围内的事，岂容他国置喙”。

《人民日报》国内版也同样语气强硬，指责美国刻意制造中国与邻国的对立。

“煽风点火，挑拨离间，刻意制造与中国的对立，不是什麽新把戏，”《人民日报》国内版发表评论称，“但近期华盛顿使用这一招数实在是急不可耐了。”

中国方面的愤怒表明南中海紧张局势可能演变为更大范围的外交争端，不过直接军事对抗还不太可能发生。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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