中国要求美国解释间谍活动报道

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透北京10月31日 -《悉尼先驱晨报》报道称，美国把包括澳大利亚驻华使馆在内的多家澳大利亚驻外使馆作为美国搜集情报的基地，中国要求美国对此作出解释。
《悉尼先驱晨报》周四表示，在大多数澳大利亚外交人员不知情的情况下，澳大利亚驻亚洲各国的使馆和其他外交场所内进行着情报收集活动。
“中方对有关报道表示严重关切，已经向美方提出交涉，要求美方作出澄清和解释。”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
“我们要求外国驻华机构和人员严格遵守《维也纳外交关系公约》、《维也纳领事关系公约》等国际条约，不得以任何方式从事与职务和身份不符、危害中国国家安全和利益的活动。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)