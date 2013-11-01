中国要求美国解释间谍活动报道

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月31日 - 《悉尼先驱晨报》报道称，美国把包括澳大利亚驻华使馆在内的多家澳大利亚驻外使馆作为美国搜集情报的基地，中国要求美国对此作出解释。
《悉尼先驱晨报》周四表示，在大多数澳大利亚外交人员不知情的情况下，澳大利亚驻亚洲各国的使馆和其他外交场所内进行着情报收集活动。
“中方对有关报道表示严重关切，已经向美方提出交涉，要求美方作出澄清和解释。”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
“我们要求外国驻华机构和人员严格遵守《维也纳外交关系公约》、《维也纳领事关系公约》等国际条约，不得以任何方式从事与职务和身份不符、危害中国国家安全和利益的活动。”（完）
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)