中国要求美国解释间谍活动报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月31日 - 《悉尼先驱晨报》报道称，美国把包括澳大利亚驻华使馆在内的多家澳大利亚驻外使馆作为美国搜集情报的基地，中国要求美国对此作出解释。

《悉尼先驱晨报》周四表示，在大多数澳大利亚外交人员不知情的情况下，澳大利亚驻亚洲各国的使馆和其他外交场所内进行着情报收集活动。

“中方对有关报道表示严重关切，已经向美方提出交涉，要求美方作出澄清和解释。”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。