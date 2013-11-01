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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 11:36 BJT

中国要求美国解释间谍活动报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月31日 - 《悉尼先驱晨报》报道称，美国把包括澳大利亚驻华使馆在内的多家澳大利亚驻外使馆作为美国搜集情报的基地，中国要求美国对此作出解释。

《悉尼先驱晨报》周四表示，在大多数澳大利亚外交人员不知情的情况下，澳大利亚驻亚洲各国的使馆和其他外交场所内进行着情报收集活动。

“中方对有关报道表示严重关切，已经向美方提出交涉，要求美方作出澄清和解释。”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

“我们要求外国驻华机构和人员严格遵守《维也纳外交关系公约》、《维也纳领事关系公约》等国际条约，不得以任何方式从事与职务和身份不符、危害中国国家安全和利益的活动。”（完）
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