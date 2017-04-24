分析：中国钢铁巨兽难驯服 特朗普也没辙？

路透马尼拉/北京4月21日 - 美国总统特朗普对中国钢铁出口发出采取强力反制行动的警告，加剧了中美之间持续多年的贸易争执，但可能不会让中国当局收手。

去年，中国向美国直接出口62万吨钢材，在中国8亿吨的年产量中只是一小部分。作为全球最大的钢铁生产国，中国约占全球产量的一半。

外界不断指控中国在全球市场倾销过剩产出，而给邻国带来的影响可能比其他国家更加深切--日本和韩国的钢铁行业首当其冲。

特朗普政府对中国等廉价钢铁出口国展开贸易调查。随后，日本财务大臣麻生太郎在华盛顿举行的国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议上直接怪罪中国，称中国的巨量出口正在损害美国、印度和日本的钢铁产业。

中国钢铁出口在2015年创下了1.124亿吨的纪录高位，去年则小幅下降至1.0849亿吨，一些专家认为，这是因为钢厂迫于发生贸易纠纷的威胁，而且中国国内需求形势转好。

2月出口降至三年低点575万吨，3月则是略为回升至756万吨。

然而特朗普连续发难，再度引发对中国可能报复的隐忧，美国农户担心可能成为争端下的受害者。

“特朗普将会做出对美国最为有利的行动，中国则是会以中国最大的利益采取行动，”东盟钢铁协会(ASEAN Iron and Steel Council)副主席Roberto Cola表示。

Cola称，如果特朗普对中国及其他国家的钢材出口课征新的关税，那将会引发这些国家的反制措施。

“看来我们将会回到保护主义时代。”

**规模和复杂性**

本周的两个事件说明，若试图迫使中国限制过剩钢铁产能和廉价出口，将会面临怎样的挑战和复杂性。这个问题数年来同样困扰着特朗普的前任。

周一的海关数据显示，中国钢厂3月粗钢产量达到创纪录的7,200万吨。这种钢材主要用于建筑和基建。

中国政府周三公布了2017年出口促进路线图，概述有关促进钢铁等近80个行业出口增长两倍的计划。这凸显出中国这座庞大的出口机器所具有的规模和复杂性。

外交部发言人陆慷周五在例行记者会上表示，中国在作出判断前，需要确定美国的调查到底是什么样的指向。

中国钢铁行业高管多次表示，产能过剩并不只是中国的问题，需要全球协作才能解决，但同时称控制该行业任务很艰巨。

中国钢铁工业协会副会长李新创认为，中国政府不会针对钢铁企业设定出口限制，也无法对每一家钢厂保持追踪。

“如果特朗普决定采用保护主义措施，那么对美国钢铁业和消费者来说都不是件好事。”

基于英国咨询机构MEPS编纂的数据，中国出口的钢铁大约有三分之一销往东盟，去年对东盟出口量达到3,430万吨；MEPS自1990年代末以来开始追踪中国钢铁业。

韩国是中国钢铁出口的主要市场，去年进口量为1,230万吨，紧随其后是越南。

**利用退税增加出口**

在中国政府致力于扩大整体出口之际，其庞大的钢铁工业不太可能因特朗普调查该国廉价钢铁出口而停住脚步。

数年来中国钢铁出口商一直在利用中国的税制规则，将大量过剩钢铁投入全球市场，他们生产略微不同的合金，以确保产品获得政府的出口补贴。

数年来，中国一直采用出口退税制度来鼓励高附加值钢铁产品出口，即便只含有少量合金成分，也能获得退税。

这些退税在9-13%之间，“另外国企还会享有补贴，而多数的中国钢铁厂都是国企，”Cola称。

在退税帮助下，中国钢铁厂对海外竞争对手构成严重威胁。不过一些国内生产商也表示，随着国内需求的增强，出口在减少。

然而谘询公司CRU分析师白恺(Kevin Bai)称，中国钢铁价格早年的飙升也拉升了出口产品的价位，导致中国失去和印度及俄罗斯等对手比拼的竞争力。

“但国内价格此后大幅下滑，跌至接近成本价，钢铁厂开始整修，试图控制产出保住价位，”白恺表示，并称如果国内需求不上升，钢铁厂有可能会加大出口。

“政府不希望看到出口增多，但我认为是否会增多还值得商榷。”

图表：美国钢铁产品进口 tmsnrt.rs/2oPeo1z

中国钢铁产量及上海螺纹钢期货价格变动 tmsnrt.rs/2ealfQH

各国钢铁产量及中国2016年钢铁出口 tmsnrt.rs/2oCswbn

(完)