特朗普对习近平表示欢迎 贸易和朝鲜问题将是会晤主题

路透佛罗里达州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四欢迎中国国家主席习近平前往他在佛罗里达州的庄园举行面对面会晤。特朗普将在会晤中表达他的关切，指出中国应该约束其贸易行为并更加努力遏制朝鲜的核计划。

预计这两位全球最大经济体的领导人将花一些时间进行不公开的会谈，随后携夫人以及随从出席宴会，为这次高级会晤揭开序幕。周五会晤的主要问题将集中在贸易和外交政策方面，结束时双方将共进工作午餐。

特朗普在2016年竞选时曾经承诺，要制止他所说的美国就业机会流失中国的情况并重建美国的制造业基础。他在11月8日意外胜选也是由于许多蓝领工人的帮助，现在想要回报他们。

“我们受到不公平的对待，多年来与中国的贸易协议非常可怕。这是我们准备要谈论的事情之一，”特朗普在乘坐空军一号飞机时对记者表示。

特朗普政府的最高经济与国家事务官员也来到佛罗里达参加会面，其中包括美国国防部长马蒂斯、财长努钦以及商务部长罗斯。

“即便我们都渴望展开合作，但美国的确也意识到中国可能对美国利益构成的挑战，”美国国务卿蒂勒森表示，他也参加此次会面。

美国劳工领袖称，特朗普在与习近平会谈时，需要采取一种直接而明确的态度。

“特朗普总统在会谈中需要取得切实的成果，让那些遭到中国掠夺性保护主义行为破坏的行业，能够恢复生产和增加就业，”北美钢铁工人联合会立法事务主管Holly Hart表示。

一名美国政府官员对路透称，华府料将不得不动用法律手段为美国企业而战，例如诉诸世界贸易组织(WTO)。

“我预期两人在贸易问题上不会达成大妥协。我想总统只是会向习近平开诚布公地表明，我们在贸易方面的要求是什么，”一位要求匿名的美国官员对路透称。(完)