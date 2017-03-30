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时事要闻 | 2017年 3月 30日 星期四 15:38 BJT

中国国家主席习近平与美国总统特朗普将于4月6-7日会晤

路透北京3月30日 - 中国外交部周四称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普（川普）于4月6日-7日在位于美国佛罗里达州的马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)会晤。

外交部新闻发言人陆慷在例行发布会上做出上述表述。

这将是自特朗普于1月20日就任美国总统以来，中美两国元首的首次会面。上月特朗普也是在马阿拉歌庄园和日本首相安倍晋三进行了会晤。（完）

(发稿 马蓉；审校 乔艳红)

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