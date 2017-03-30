中国国家主席习近平与美国总统特朗普将于4月6-7日会晤

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透北京3月30日 - 中国外交部周四称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普（川普）于4月6日-7日在位于美国佛罗里达州的马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)会晤。
外交部新闻发言人陆慷在例行发布会上做出上述表述。
这将是自特朗普于1月20日就任美国总统以来，中美两国元首的首次会面。上月特朗普也是在马阿拉歌庄园和日本首相安倍晋三进行了会晤。（完）
(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)