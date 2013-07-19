中国地位不断上升 但受欢迎度未同步升高--调查

路透伦敦7月18日(记者 Adam Jourdan) - 根据皮尤研究中心(Pew Research Center)周四公布的一份全球大型调查，中国将最终超越美国，成为全球超级大国，但地位的上升没有让中国变得更受欢迎。

该调查涉及39个国家的近4万人。调查发现，多数受访者预计中国将成为世界头号国家。中国目前是世界上第二大经济体。

有略多于三分之一的受访者认为，中国已经成为世界头号经济体，高于2008年20%的比例。同时期内，有41%的受访者认为美国是世界头号经济体，低于2008年47%的比例。

甚至美国人对未来的看法也呈两极分化：有近半数的人表示，中国最终会超越美国，而有同样比例的人称这种情况绝不会发生。

但中国经济地位的提升似乎不能保证其在全球舞台上更受欢迎。

只有半数受访者对中国看法积极，而对美国持积极看法的人达63%，并且有更多数量的人称他们将美国视为“伙伴”。中国的受欢迎程度自2007年以来基本止步不前。

对中国看法最不好的是日本，在领土争端导致两国紧张关系升温后，只有5%的受访者对中国看法积极。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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