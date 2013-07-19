中国地位不断上升 但受欢迎度未同步升高--调查

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透伦敦7月18日(记者 Adam Jourdan) - 根据皮尤研究中心(Pew Research Center)周四公布的一份全球大型调查，中国将最终超越美国，成为全球超级大国，但地位的上升没有让中国变得更受欢迎。
该调查涉及39个国家的近4万人。调查发现，多数受访者预计中国将成为世界头号国家。中国目前是世界上第二大经济体。
有略多于三分之一的受访者认为，中国已经成为世界头号经济体，高于2008年20%的比例。同时期内，有41%的受访者认为美国是世界头号经济体，低于2008年47%的比例。
甚至美国人对未来的看法也呈两极分化：有近半数的人表示，中国最终会超越美国，而有同样比例的人称这种情况绝不会发生。
但中国经济地位的提升似乎不能保证其在全球舞台上更受欢迎。
只有半数受访者对中国看法积极，而对美国持积极看法的人达63%，并且有更多数量的人称他们将美国视为“伙伴”。中国的受欢迎程度自2007年以来基本止步不前。
对中国看法最不好的是日本，在领土争端导致两国紧张关系升温后，只有5%的受访者对中国看法积极。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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