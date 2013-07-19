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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 19日 星期五 14:26 BJT

中国地位不断上升 但受欢迎度未同步升高--调查

根据皮尤研究中心四公布的一份全球大型调查，中国将最终超越美国，成为全球超级大国，但地位的上升没有让中国变得更受欢迎。该调查问询了39个国家的近4万人。调查发现，多数受访者预计中国将成为世界头号国家。但只有半数受访者对中国看法积极，而对美国持积极看法的人达63%。路透

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