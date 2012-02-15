联合国若决策错误或引发叙利亚更严重冲突--中国副外长

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透华盛顿2月14日电---中国外交部副部长崔天凯周二表示，联合国安理会若采取错误决策，或将在叙利亚引发更严重流血冲突。
崔天凯在中国国家副主席习近平结束当天的访美工作後对记者表示，安理会在处理叙利亚问题时，必须非常谨慎。
阿拉伯联盟试图平息叙利亚冲突，并呼吁举行“包容性对话”结束暴力行为，崔天凯重申了中国支持阿盟在化解该冲突中所起作用的立场。
不过他也表示，联合国安理会在针对叙利亚问题采取行动时，需要秉持非常谨慎和负责的态度。
他说，如果联合国安理会采取错误决策，将导致更严重流血冲突。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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