联合国若决策错误或引发叙利亚更严重冲突--中国副外长

路透华盛顿2月14日电---中国外交部副部长崔天凯周二表示，联合国安理会若采取错误决策，或将在叙利亚引发更严重流血冲突。

崔天凯在中国国家副主席习近平结束当天的访美工作後对记者表示，安理会在处理叙利亚问题时，必须非常谨慎。

阿拉伯联盟试图平息叙利亚冲突，并呼吁举行“包容性对话”结束暴力行为，崔天凯重申了中国支持阿盟在化解该冲突中所起作用的立场。

不过他也表示，联合国安理会在针对叙利亚问题采取行动时，需要秉持非常谨慎和负责的态度。

他说，如果联合国安理会采取错误决策，将导致更严重流血冲突。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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