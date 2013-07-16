中国抗议美国支持台湾参加国际民航组织大会法案

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透北京7月16日 - 中国政府周二称，已经对美国总统奥巴马签署国会关于支持台湾参加国际民航组织(ICAO)大会的法案表示抗议。
该法案支持台湾以观察员身份参加今年第38届国际民航组织大会。
中国外交部发言人在声明中称：“台湾同胞参与国际组织，包括国际民航组织活动问题是中国人自己的事。中方坚决反对任何外国政府、组织或个人插手。”
“美国会有关法案严重违反了一个中国政策和中美三个联合公报原则，中方对此坚决反对并已向美方提出了严正交涉。我们敦促美方恪守在台湾问题上向中方所作承诺，谨慎妥善处理涉台问题，停止干涉中国内政。”
ICAO 9月在蒙特利尔召开的大会上预计将对台湾提出的观察员身份申请作出决定。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
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路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。