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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 08:14 BJT

中国抗议美国支持台湾参加国际民航组织大会法案

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月16日 - 中国政府周二称，已经对美国总统奥巴马签署国会关于支持台湾参加国际民航组织(ICAO)大会的法案表示抗议。

该法案支持台湾以观察员身份参加今年第38届国际民航组织大会。

中国外交部发言人在声明中称：“台湾同胞参与国际组织，包括国际民航组织活动问题是中国人自己的事。中方坚决反对任何外国政府、组织或个人插手。”

“美国会有关法案严重违反了一个中国政策和中美三个联合公报原则，中方对此坚决反对并已向美方提出了严正交涉。我们敦促美方恪守在台湾问题上向中方所作承诺，谨慎妥善处理涉台问题，停止干涉中国内政。”

ICAO 9月在蒙特利尔召开的大会上预计将对台湾提出的观察员身份申请作出决定。(完)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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