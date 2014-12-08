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时事要闻 | 2014年 12月 8日 星期一 18:40 BJT

美国国会通过法案同意对台军售 中方回应

路透北京12月8日 - 美国国会近日审议通过对外转让海军舰只法案，同意向台湾出售二手军舰，北京周一就此谴责美国国会。

美国参议院上周一致通过对外转让海军舰只法案，授权美总统以出售方式向台湾转让“佩里级”导弹护卫舰。美国众议院4月份通过一个类似法案后，中国曾表示不满。

中国外交部发言人洪磊称，美国通过该法案是干涉中国内政。

“中方对此坚决反对，并已向美方提出严正交涉。”

“我们敦促美国国会停止推动有关法案，也敦促美国行政当局采取有效措施阻止该法案通过成法，以免对中美关系造成损害，”洪磊称。（完）

编译：程芳 发稿： 王凤昌

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