美国国会通过法案同意对台军售 中方回应

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透北京12月8日 - 美国国会近日审议通过对外转让海军舰只法案，同意向台湾出售二手军舰，北京周一就此谴责美国国会。
美国参议院上周一致通过对外转让海军舰只法案，授权美总统以出售方式向台湾转让“佩里级”导弹护卫舰。美国众议院4月份通过一个类似法案后，中国曾表示不满。
中国外交部发言人洪磊称，美国通过该法案是干涉中国内政。
“中方对此坚决反对，并已向美方提出严正交涉。”
“我们敦促美国国会停止推动有关法案，也敦促美国行政当局采取有效措施阻止该法案通过成法，以免对中美关系造成损害，”洪磊称。（完）
编译：程芳 发稿： 王凤昌
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