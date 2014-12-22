中国外交部称已就美向台出售武器提出严正交涉

路透北京12月19日 - 针对美国国会有关授权美总统向台湾出售“佩里级”导弹护卫舰议案已经奥巴马总统签署成法，中国周五对此回应称已向美方提出严正交涉。

中国外交部发言人秦刚在例行记者会上称，台湾问题事关中方核心利益，始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。

“中方坚决反对美方售台武器，这一立场是坚定、明确和一贯的。上述法案严重违反中美三个联合公报特别是‘八·一七’公报精神，粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，与当前两岸关系和平发展趋势背道而驰。”

“中方对此表示强烈不满和坚决反对，已在北京和华盛顿向美方提出严正交涉，并保留采取进一步行动的权利。”（完）

编译：高良萍 发稿：程芳

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