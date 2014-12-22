中国外交部称已就美向台出售武器提出严正交涉

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京12月19日 - 针对美国国会有关授权美总统向台湾出售“佩里级”导弹护卫舰议案已经奥巴马总统签署成法，中国周五对此回应称已向美方提出严正交涉。
中国外交部发言人秦刚在例行记者会上称，台湾问题事关中方核心利益，始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。
“中方坚决反对美方售台武器，这一立场是坚定、明确和一贯的。上述法案严重违反中美三个联合公报特别是‘八·一七’公报精神，粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，与当前两岸关系和平发展趋势背道而驰。”
“中方对此表示强烈不满和坚决反对，已在北京和华盛顿向美方提出严正交涉，并保留采取进一步行动的权利。”（完）
编译：高良萍 发稿：程芳
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：