中美商谈加强对朝鲜发射弹道导弹的回应力度--外交人士

美国前CIA局长称特朗普阵营与俄国的接触越来越令人忧心
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
路透联合国5月2日 - 外交人士称，美国正就联合国安理会对朝鲜多次发射弹道导弹作出何种回应与中国进行协商，其中包括实施制裁。安理会通常会在声明中谴责发射弹道导弹的行为。
目前尚不清楚北京方面在多大程度上对出台新制裁措施抱有开放态度。安理会曾经在朝鲜进行五次核试验以及两次远程火箭发射后，加强对该国的制裁。
“朝鲜自上次核试验后的动作不断，迫使我们考虑多种施压措施，”美国常驻联合国代表团发言人周二表示。
“正如国务卿蒂勒森周五所说，一切照旧并不是选项之一。我们正与安理会的同僚考虑针对这一连串挑衅行为的各种回应方式，”该发言人称。
美国至少会促使中国同意发表一份决议而非声明，谴责朝鲜的导弹发射行为，可能还会将更多与该国弹道导弹计划有关的个人和实体列入黑名单。(完)
(编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。