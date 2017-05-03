中美商谈加强对朝鲜发射弹道导弹的回应力度--外交人士

路透联合国5月2日 - 外交人士称，美国正就联合国安理会对朝鲜多次发射弹道导弹作出何种回应与中国进行协商，其中包括实施制裁。安理会通常会在声明中谴责发射弹道导弹的行为。

目前尚不清楚北京方面在多大程度上对出台新制裁措施抱有开放态度。安理会曾经在朝鲜进行五次核试验以及两次远程火箭发射后，加强对该国的制裁。

“朝鲜自上次核试验后的动作不断，迫使我们考虑多种施压措施，”美国常驻联合国代表团发言人周二表示。

“正如国务卿蒂勒森周五所说，一切照旧并不是选项之一。我们正与安理会的同僚考虑针对这一连串挑衅行为的各种回应方式，”该发言人称。

美国至少会促使中国同意发表一份决议而非声明，谴责朝鲜的导弹发射行为，可能还会将更多与该国弹道导弹计划有关的个人和实体列入黑名单。(完)